Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta yakalanan 35 düzensiz göçmen, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.