Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik unsurları, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik unsurları, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kızılada açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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