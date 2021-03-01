Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:00
Muğla açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 32 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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