Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri