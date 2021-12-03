Muğla açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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