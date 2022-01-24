Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 24 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 24 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri