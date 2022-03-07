Bodrum açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Bodrum açıklarında üç ayrı can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 33 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Öte yandan, Topan Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 13 düzensiz göçmeni de kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.