32 düzensiz göçmen kurtarıldı
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32 düzensiz göçmen kurtarıldı

32 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı olayda toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı olayda toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen üç can Salı içinde 19 düzensiz geçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Sabah saatlerinde yine Marmaris açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/ İHA)

32 düzensiz göçmen kurtarıldı
32 düzensiz göçmen kurtarıldı
32 düzensiz göçmen kurtarıldı
32 düzensiz göçmen kurtarıldı
32 düzensiz göçmen kurtarıldı
32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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