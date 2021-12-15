Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik bottaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik bottaki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radarı'nın, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi.
Lastik bottaki 16 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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