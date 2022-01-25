Muğla açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Türk, Güncel, Haber

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