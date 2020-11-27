Muğla açıklarında 12 sığınmacı yakalandı
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Muğla açıklarında 12 sığınmacı yakalandı

27.11.2020 17:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:18
Muğla açıklarında 12 sığınmacı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 sığınmacı yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 sığınmacı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Görecek Adası açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik botu durdurarak 12 sığınmacıyı yakaladı.

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Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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