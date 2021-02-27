Muğla açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
27.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:12
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşilova Körfezi açıklarındaki salda bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 12 düzensiz göçmen kıyıya çıkartıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen