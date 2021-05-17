Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 11 düzensiz göçmen kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 11 düzensiz göçmen kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içindeki 11 kişiyi, bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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