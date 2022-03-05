Muğla açıklarında 103 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA, Sebiha Arslan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlar ve can salındaki 103 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlar ve can salındaki 103 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 103 yabancı uyrukluyu bota aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.