Muğla 74 yıldır bitkilerin yağını çıkartıp şifa dağıtıyor

31.08.2019 14:58

74 yıldır bitkilerin yağını çıkartıp şifa dağıtıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki İdris Alper, 74 yıldır dağlardan topladığı veya köylülerden satın aldığı adaçayı, nane, defne ve kekik gibi birçok bitkinin yağını geleneksel yöntemle çıkartıp satarak geçimini sağlıyor. Adaçayı yağı bebeklerde gaz çıkarmaya yararken, yetişkinlerde idrar söktürücü ve antiseptik olarak kullanılıyor.

Marmaris'in kırsal Bayır Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası İdris Alper, ilerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla gençlere taş çıkartıyor. 12 yaşında babasıyla birlikte dağlardan topladığı veya köylülerden satın aldığı adaçayı, kekik, nane ve defne yaprağının geleneksel yöntemlerle yağını çıkaran Alper'in azmi takdir topluyor. Kazanın altında yanan odun ateşiyle kaynatılan bitkinin damıtımı yapılıyor. Saatlerce süren bu işlemle bitkinin yağı çıkartılıyor. 100 kilo adaçayından 350 gram yağ çıkartılırken, kilosu 1700 liradan satılıyor. Adaçayı yağı bebeklerde gaz çıkarmaya yararken, yetişkinlerde idrar söktürücü ve antiseptik olarak kullanılıyor.

İdris Alper, bitkilerin yağını çıkarmanın kolay olmadığını anlatarak şöyle dedi

Antalya'dan mahallemize kazan satmaya gelirlerdi. Rahmetli babam, kendine bir kazan aldı. Topladığı bitkilerin yağını çıkartmaya başladı. Babamdan bu işi öğrenmek için çok emek harcadım. Bitkinin yağını çıkartmak kolay değil. Yaşlandığım için yevmiyeli olarak insanlar çalıştırıyorum. Oduna, bitkiye ve çalıştırdığım kişilere para ödüyorum. Çıkarttığım yağları kullanan insanların geri dönüşleri hep olumlu oluyor. Benden sonra bu işi torunum Ege Alper'in yürüteceğine inanıyorum.

İdris Alper'in torunu 12 yaşındaki Ege Alper ise, 6 yıldır dedeme yardım ediyorum. Bu işi yapmayı çok seviyorum. Bana keyif veriyor. Şu anda tek başıma yapamam. Çünkü inceliklerini tam öğrenmek gerekiyor dedi.

Öte yandan İdris Alper'in evine şifa aramak için gelenler ise genellikle 10'ar gramlık cam şişelerdeki yağları 30 liradan satın alıyor. Eğer kiloyla alım olursa yağın kilosu 1700 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA