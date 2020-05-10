MUĞLA 63 yıllık evli çift, giyinip kuşanıp sokağa adım atıp, denizi seyretti
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MUĞLA 63 yıllık evli çift, giyinip kuşanıp sokağa adım atıp, denizi seyretti

MUĞLA 63 yıllık evli çift, giyinip kuşanıp sokağa adım atıp, denizi seyretti
10.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:46

63 yıllık evli çift, giyinip kuşanıp sokağa adım atıp, denizi seyrettiMUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaklaşık iki aydır evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar, 4 saatlik izinle birlikte...

63 yıllık evli çift, giyinip kuşanıp sokağa adım atıp, denizi seyretti

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaklaşık iki aydır evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar, 4 saatlik izinle birlikte kendilerini sokağa atıp, anın tadını çıkardılar.

Datça'da 4 saatlik sokağa çıkma izninden yararlananlardan 63 yıllık evli çift, saatler öncesinden giyinip, kuşanıp geri sayım yaparak sokağa adım attı. İlk yaptıkları şey ise, iki aydır göremedikleri denizi gidip seyretmek oldu.

PTT emeklisi 88 yaşındaki Fethi Kantarlı ve 81 yaşındaki eşi Raziye Kantarlı'nın, sokağa çıkma izni başlamasına dakikalar kala yaşadıkları heyecan görülmeye değerdi. İlk kez maske takmak zorunda kalan Fethi Kantarlı'ya 37 yaşındaki torunları Okan Özalp yardımcı oldu. 63 yıllık evli çift, el-ele tutuşarak geldikleri bahçe kapısı önünde bir süre saatlerin 11.00'i göstermesini bekledi. Saatler ilerlerken, Kantarlı çifti torunları Okan Özalp'in eşliğinde, 10'dan geriye doğru sayıp yaparak, sokağa adım attı. İki ay sonra sokağa çıkan Çift, günlerdir hasret kaldıkları denizi görmek için öncelikle sahile indi. İlçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda bir süre yürüyüp, denizi seyreden çift daha sonra bir bankta oturup soluklandılar. Bankta tatlı bir sohbet içine giren Çift, daha sonra bir süre daha Datça'nın cadde ve sokaklarını dolayıp, 4 saatlik iznin tadını çıkardı.

Datça'da sokağa çıkan 71 yaşındaki işçi emeklisi Can Akbulut ise uygulamadan memnun olduklarını belirtip, "Bu biraz kısa oldu. Umarım en azından her hafta böyle izinler verilir" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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