Uluslararası Zurnazen Festivalinin 2. Ayağı Marmaris'te Yapıldı
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Uluslararası Zurnazen Festivalinin 2. Ayağı Marmaris'te Yapıldı

Uluslararası Zurnazen Festivalinin 2. Ayağı Marmaris'te Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya'da tek olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Zurnazen Festivalinin ikinci günü Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanında sahnelendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya'da tek olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Zurnazen Festivalinin ikinci günü Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanında sahnelendi. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin sahne aldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dünya'da sadece Muğla'da yapılan tek zurna festivali olma özelliği taşıyan Zurnazen Festivalinin 6'ncısı başladı. İlk ayağı Menteşe ilçesinde düzenlenen festival, ikinci gününde Marmaris'te sahnelendi. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin sahne aldığı festivale vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Marmaris Zurnazen Festivali sonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın tarafından sanat danışmanı Ünal Yürük'e çiçek takdim edildi.

Menteşe ve Marmaris ilçelerinde devam eden Festival 8 Eylül Datça, 9 Eylül Milas ilçelerinde devam edecek. Festivalde Bulgaristan'dan Demir Kurtov, Azerbaycan'dan Fagan Alasgarov, Makedonya'dan Abdı Sulımanov ve İspanya'dan Manuel Sabate Benanch olmak üzere 18'i Türk 4'ü yabancı toplam 22 sanatçının sahne alıyor. Festivale alanlarına HES kodu ve PCR test sorguları yapılarak giriş yapılıyor.

Uluslararası Zurnazen Festivalinin 2. Ayağı Marmaris'te Yapıldı
Uluslararası Zurnazen Festivalinin 2. Ayağı Marmaris'te Yapıldı
Uluslararası Zurnazen Festivalinin 2. Ayağı Marmaris'te Yapıldı
Uluslararası Zurnazen Festivalinin 2. Ayağı Marmaris'te Yapıldı

Kaynak: Habermetre

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