Muğla 6 bölgede alevlerle savaşıyor
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Muğla 6 bölgede alevlerle savaşıyor

Muğla 6 bölgede alevlerle savaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da 6 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, yangının 7. gününde herkes gelecek güzel haberleri bekliyor.

Muğla'da 6 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, yangının 7. gününde herkes gelecek güzel haberleri bekliyor.

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinde orman yangınları ile mücadele sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesinde hem havadan hem de karadan mücadelesini sürdürürken, bu mücadeleye yerel halk da destek veriyor. Muğlalılar, traktörlerle, su tankerleriyle, ellerinde kova, tırmık ve küreklerle yangından yangına koşuyor. 6 farklı bölgede devam eden orman yangınlarında bu sabah itibariyle, 16 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğlalı vatandaşlar da gelecek güzel haberlerle rahat bir nefes almak istiyor. - MUĞLA

Muğla 6 bölgede alevlerle savaşıyor
Muğla 6 bölgede alevlerle savaşıyor
Muğla 6 bölgede alevlerle savaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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