Muğla 507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı
507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketten sigara hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki O.U. (Okan Uyanık), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketten sigara hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki O.U. (Okan Uyanık), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: DHA