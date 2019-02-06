Muğla 507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı

Muğla 507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı

507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketten sigara hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki O.U. (Okan Uyanık), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla 507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı

507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketten sigara hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki O.U. (Okan Uyanık), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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