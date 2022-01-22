Muğla 3. Zeytinyağı Kalite Yarışması Başvuru Süresi 4 Şubat'a Uzatıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği 'Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda başvuru süresi uzatıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi' kapsamında bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği yarışmanın 21 Ocak olan başvuru süresi 4 Şubat'a kadar uzatıldı. Muğla 3. Zeytinyağı Kalite Yarışmasına katılmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin tescilli bir marka sahibi olmaları, ürünlerinin piyasada fiilen satılıyor olması, bakanlıkça verilmiş işletme kayıt belgesine sahip olmaları veya bu izne sahip bir işletmede fason üretim yaptıran ya da ihraç eden üretici olmaları, yağhaneci, tüccar, sanayici, firma veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çiftçi kayıt sistemine girmiş ve en az 3 dekar zeytinliğe sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca yarışmaya katılacak zeytinyağlarının Muğla ili sınırları içindeki zeytinliklerden elde edilmiş olması zorunluluğu da bulunurken zeytinyağının elde edildiği zeytin türü konusunda ise bir kısıtlama bulunmuyor.

Her katılımcının yalnıza bir zeytinyağı ile katılabileceği yarışmada duyusal ve kimyasal analizlerde 85-100 puan alan zeytinyağları altın madalya, 70-80 puan alanlar gümüş madalya, 55-69 puan alanlar ise bronz madalya ile ödüllendirilecek. - MUĞLA

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