Muğla 20 yıllık ekonomist aşçılık okumaya başladı ve katıldığı ilk uluslararası yarışmada ödül aldı

30.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:49

20 yıllık ekonomist aşçılık okumaya başladı ve katıldığı ilk uluslararası yarışmada ödül aldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 42 yaşındaki ekonomist Murat Erdönmez 20 yıl sonra yeniden üniversite öğrencisi oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden 1999 yılından mezun olan ve çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl aşçılık öğrenimine başlayan Erdönmez, katıldığı ilk uluslararası yarışmadan bronz madalya döndü.

Antalya'da 21- 24 Kasım tarihleri arasında, 32 ülkeden 800'e yakın yarışmacının katılımı ile gerçekleştirilen, 'GastroAntalya 2019 Uluslararası Gastronomi Yıldızları Yarışmasında, Modern Türk Mutfağı kategorisinde, Acılı kereviz sapı soslu hindi ızgara' yemeği ile üçüncülük elde eden Erdönmez büyük bir mutluluk yaşadı. Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ayazlar, Murat Erdönmez ile birlikte yarışmadan 2 gümüş, 2 bronz madalya ile dönen Datça ekibini makamında kabul edip kutladı. Ekip lideri öğretim görevlisi Yusuf Yiğit ve yarışmada gümüş madalya kazanan İbrahim Gökdemir ile Beytullah Gevrek ve bronz madalya kazanan Murat Erdönmez ile Esma Tetik'i kutlayan Ayazlar, Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yirmi yıl aradan sonra, ikinci kez üniversite öğrenimine başlayan Murat Erdönmez, ilk öğrencilik yıllarındaki gibi heyecanlı olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden 20 yıl önce 1999 yılında mezun olduğunu söyleyen Erdönmez, Mezuniyetten sonra, satış pazarlama, planlama, ticari strateji gibi alanlarda görev yaptım. Üç yıllık evliyim. Yaklaşık 2 yıl önce Datça'ya yerleştim.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Otelcilik, Lokantacılık, İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nda okumaya karar verdim. Üniversite sınavlarıma girdim. Kazanıp, bu yıl aşçılık bölümüne girdim. 18- 20 yaş aralığında 30'a yakın arkadaşımla birlikte okuyor olmaktan çok mutluyum ve ilk üniversite yıllarımdaki kadar heyecanlıyım diye konuştu.

SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENİYOR

Antalya'da yapılan uluslararası yemek yarışmasının, bu alanda katıldığı ilk yarışma olduğunu hatırlatan Erdönmez, Modern Türk Mutfağı kategorisinde yarıştım. Protein ağırlıklı, spordan sonra yenilebilecek antioksidanlarla desteklenmiş bir hindi ızgara yaptım. Metabolizmayı hızlandırmak için acılı kereviz sapı sosuna ilaveten böğürtlen sosu ile süsledim. İlk yarışmadan bronz madalya ile dönmek beni daha fazla motive etti. Jüriden aldığım geri izlenim, geleneklerin dışına çıkmayı başarabildiğim yönünde oldu. İkinci kariyerimi yapmaya karar verdiğimde, sağlıklı beslenme üstüne bir eğitim almak istedim dedi.

Kaynak: DHA