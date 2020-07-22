MUĞLA 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MUĞLA 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı

1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır N.Ş.

22.07.2020 07:18 | Son Güncelleme: 22.07.2020 07:22

1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, yaptığı şikayetlerde ise 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı'nın belirtildiğini duyurdu. Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç.'nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı.

Bodrum'da oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde N.Ş.(46) tarafından taciz edildiğini duyurdu. N.Ş. tarafından sosyal medya üzerinde tehdit ve taciz edildiğini ifade eden genç kız, ölüm korkusu ile evden dışarıya çıkmaya korktuğunu ifade etti. Birçok kez şikayetçi olduğu N.Ş., sürekli serbest bırakıldığını ve 'temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı' şeklinde açıklama yapıldığını ifade eden Tuğçe Ç., "Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız" sözlerine yer verdi. Tuğçe Ç., paylaşımında yaşadığı endişeyi ve korkularını şu şekilde ifade etti:

"Bugün yaşanan ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum! Benim de başıma bela olan sapık, ruh hastası ve gerçekten şizofreni olduğuna emin olduğum 46 yaşında N.Ş. isimli şahıs, beni kafasına takmış. Ailemi, çevremi rahat bırakmayan ve onlarca kez şikayetçi olduğum, mahkemeye çıktığım halde bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu söyleniyor. Yani hiçbirşey yapılmıyor. Eğer başıma birşey gelirse değerli olacağım. Başıma bişey gelirse bu Tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız. Bu olay 1,5 yıldır devam etmekte, bütün bilgiler kanıtlar poliste. Bugüne kadar ağlayarak hergün karakola vs giderek yapabildiğim tek şey 2 kere uzaklaştırma alabilmek, 1 gece de nezarette yatmasını sağlayabildim. Her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum. Bu adamın ailesine ulaşıp yardım istediğimde dayısı bizim öyle bir yeğenimiz yok bundan sonra, dağa kaldırıp öldürün dedi. Abileri Bodrum'a gelip bir daha yapmayacak deyip tatil yapıp gittiler."

Tuğçe Ç.'nin bu paylaşımı, büyük destek gördü. Bu destek mesajlarında yapılan öneriler üzerine genç kız bir kez daha Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Tuğçe Ç.'nin şikayetinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli N.Ş.'nin kaldığı adresi tespit etti. Ortakent Mahallesi'nde oturduğu öğrenilen N.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tuğçe Ç., şikayetinin ardından şüphelinin gözaltına alındığını yine sosyal medya hesabından duyurarak, destek olan herkese teşekkür etti. Hala iyi insanların varlığının kendisine güç verdiğini belirten Tuğçe Ç. teşekkür mesajında şunları söyledi:

"Herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıyan tanımayan herkese yardımcı olabilmek için yazan herkese. Şu an da bir çözüm sürecine girildi. Umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hala iyi insanların olduğunu bilmek, görmek bana güç verdi, Tekrar teşekkür ederim."

'BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKACAK, BEN DE POLİS MERKEZİNDE OLACAĞIM'

Tuğçe Ç., saat 06.00 sıralarında attığı son mesajında ise şüphelinin bugün adliyeye çıkarılacağını belirterek, "Merhaba yeni bir bilgi olduğunda paylaşım yapıyorum, kusura bakmayın lütfen. Şahıs bugün mahkemeye çıkıcak, bende polis merkezinde olucam. Tekrar ifade için ve bugün umuyorum sonuç belli olucak. Sizlerle de paylaşacağım, umarım herşey çok güzel olucak sayenizde" diye bilgi verdi.

Taciz suçlamasıyla gözaltına alınan N.Ş.'nin emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

MUĞLA 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı 3. Sayfa
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Magazin
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor 3. Sayfa
17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı 3. Sayfa
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Spor
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi bugün Meclis'e sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi bugün Meclis'e sunulacak
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Okan Buruk'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt: 1 yıllık daha sözleşmem var ve Başakşehir'de kalacağım
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 tonluk 'Boyka' 25 bin TL'ye alıcısını bekliyor
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Elazığ'da, vatandaşlar çeşmelere koştu
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller
Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor
Dünyaca ünlü müzik dergisi Q, yayın hayatına son veriyor
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Meral Akşener Mustafa Şentop Cemal Enginyurt Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Tuvana Türkay Mehmet Ali Erbil Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Muğla Erkek Üniversite Başakşehir
Şu an buradasınız: MUĞLA 1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 07:22:32. #1.15#
title