Günlük Kiralık Evdeki Cinayetin Altından Yasak Aşk Çıktı, Katilin İfadesi Kan Dondurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 36 yaşındaki İsmail Çul kendisi gibi evli olan sevgilisi, 22 yaşındaki Müge Ç.'yi kiralık bir evde bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra eve gidip uyuyan, sabah da polise teslim olan adam, "İlişkimizi eşine söylemekle tehdit ediyordu, bu nedenle bıçakladım." dedi.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK CİNAYET İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Çınar Polis Merkezi'ne dün sabah giden İsmail Çul, kendisi gibi evli olan, gönül ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü 1 çocuk annesi Müge Ç.'yi öldürdüğünü söyledi. İsmail Çul'u gözaltına alan polis ekipleri, verdiği bilgiler doğrultusunda, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 790 Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Kapıyı açan polis ekipleri, kuaförlük yapan Müge Ç.'yi, yatakta yüzü morluklar içinde ve göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Müge Ç.'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GENÇ KADIN İLİŞKİLERİNİ EŞİNE SÖYLEMEKLE TEHDİT EDİYORDU

Müge Ç. ile 2 yıldır ilişkisinin bulunduğunu öne süren, cinayetin işlendiği evin ise günlük kiralanan bir daire olduğunu ifade eden İsmail Çul'un ifadesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Ç.'nin ilişkilerini eşine söylemekle tehdit ettiğini, bu nedenle çıkan kavgada bıçakladığını ileri süren İsmail Çul'un, ayrıca perşembe günü evde buluştuklarını, cinayeti işledikten sonra gece kendi evine gidip uyuduğunu, ertesi gün ise polis merkezine giderek teslim olduğunu anlattığı öğrenildi. Katil zanlısı İsmail Çul dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Müge Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Müge Ç., Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Şemikler Camisi'nde bugün öğlende kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.