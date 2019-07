Müge Uçar, iş kadını oldu

Son derece modern iç dizaynı ile hizmet verenDevr-i Börek Bistro isimli iş yerinde, börek çeşitleri, tatlı çeşitleri, sıcak ve soğuk içeçek çeşitleri bulunuyor. 'Hizmetçisi olmadığınız iş yerinizin patronu olmanız zordur' diyen araştırmacı yazar Müge Uçar,satışını yapmış oldukları her bir ürünün imalatını kendi iş yerlerinde yaptıklarını belirtti ve bütün ürünlerinin günlük olduğunu söyledi.

Aynı zamanda New Medya isimli iş yerinin sahibi olan Müge Uçar, Kocaeli'nde bir ilk olarak kavurmalı-pastırmalı su böreğini kendilerinin imal ettiğini söyledi. Müge Uçar, ellerinden gelen hizmetin en iyisini vermek amacıyla çalıştıklarını, Devr-i Börek isimli iş yerini marka haline getireceklerini, bu konuda ciddi adımlar attıklarını belirterek, 'Gıda işi çok ciddi bir iştir. Her şeyden önce kaliteli ürün kullanımını gerektirir. Son derece hijyenik ortamlarda üretimi yapılan ürünlerimizi, müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Biz ürünlerimiz ve lezzetleri hakkında iddialıyız. Her geçen gün markalaşma adına önemli adımlar atıyoruz; yakın bir zamanda böreğimiz ve diğer ürünlerimiz marka haline gelecektir. Bütündostlarımızı ve damak tadınadüşkün insanları iş yerimize bekliyoruz' dedi.

Kaynak: Bültenler