Müge Anlı Zeynep Bıyık olayı nedir? Zeynep Bıyık kimdir?
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Müge Anlı Zeynep Bıyık olayı nedir? Zeynep Bıyık kimdir?

Müge Anlı Zeynep Bıyık olayı nedir? Zeynep Bıyık kimdir?
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Müge Anlı Zeynep Bıyık olayı nedir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Zeynep Bıyık konusu ele alınıyor. Müge Anlı Zeynep Bıyık olayı nedir? Zeynep Bıyık kimdir?

Müge Anlı Zeynep Bıyık olayı nedir? Zeynep Bıyık kimdir? sorularının yanıtları merak edildi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ZEYNEP BIYIK OLAYI NEDİR?

Zeynep Bıyık, oğlu ve gelininin yüzünden mal varlığını kaybettiğini belirtti. Cemil Bey, bu malları annesinin kendisi verdiğini ve sözünün bir anlamı olmadığını belirtti. Annesinin laflarının boş olduğunu ifade etti. Kardeşinin bu işi yaptığını kendisinin bu olaydan haberi bile olmadığını belirtti. Annesi lafa karışacaksa daha konuşmayacağını belirtti. Kayınbiraderi bu malları para vermeden aldığını ifade etti. Muharrem Bey, eve ilk girdiğinde dedantörün takılı olduğunu ancak gaz kaçırdığını ve alıp kendisi çıkarttığını beyan etti. O gün Özkan'ı aradıklarını ve Özkan'a zar zor ulaştıklarında Özkan'ın göllerde olduğu ve verdiği tepkide Filiz'in evde olmaması gerektiğini, babasında olması gerekiyor şeklinde söylediğini ifade etti. Görevlilerin yaptığı incelemede her hangi bir kaçak olmadığını belirtti. Sadece ocağın dört gözünün de açık olduğunu belirtti. Özkan'ın eşyalarını toplayıp gittiğini ve kendileri bilmese bile komşuların söylediğine göre kavgalardan dolayı eve polislerin bile geldiğini iddia etti. Dolaysıyla Özkan ile Filiz'in arasının söylenildiği kadar iyi olmadığı kanıtlandı.

3 Kasım 2020 tarihinde Zeynep Bıyık'ın isteği yerine geldi ve Niğde'ye gitti. Tapuları alma işlemleri başlamış oldu.

29 EKİM'DE ATATÜRK'Ü ANLATMIŞTI

Esenler otogarına gelen Zeynep Teyzenin programımıza gelmek istediğini fakat kaybolduğunu öğrenince programımızı arayan vatandaşlar sayesinde gidip oradan alınan 84 yaşındaki Zeynep Teyzemiz programımıza geldi ve Cumhuriyet Şiiri okudu. İlkokulda öğrendiği şiirini hazır ol da okuyan Zeynep Teyze herkes tarafından alkışlandı. Zeynep Teyze, Atatürk'ün öldüğü günü gözyaşlarına hâkim olamayarak anlattı.

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