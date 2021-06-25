Müge Anlı Yılmaz kim? Büyükşen cinayetinde ismi geçen Yılmaz kim?

Büyükşen çifti cinayeti hakkında detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı Yılmaz kim? Necla Metin Büyükşen cinayeti son dakika gelişmeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir kez daha konu ediniliyor. Cinayetin detaylarını tekrar konuşan aile ve Müge Anlı ekibi dikkat çekti.

Büşra Büyükşen şüplendiği kişileri söyledi. Mehmet Ali ve Yılmaz isimli kişilerin isimlerini verdi. Bu kişilerin ise gelin Betül Büyükşen'in kuzeni ve kardeşi ortaya çıktı. İkilinin cinayet saatinde evde olmadıkları anlaşıldı.

Konya'da anne ve babasını katleden maskeli katilin elinden ölü numarası yaparak kurtulan Büşra Büyükşen, dehşet anlarını "Sadece gözlerini gördüm. O gözleri ölsem de unutmam" sözleriyle anlattı.

Müge Anlı Yılmaz kim? sorusu Büyükşen cinayeti ele alınırken merak edilen başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmakta.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren maskeli saldırgan tarafından anne ve babası öldürülen, saldırganın kullandığı silah tutukluk yapınca kendisi de ölümden kurtulan üniversite öğrencisi Büşra Büyükşen katilin bulunmasını bekliyor.

İlçeye bağlı İsmil Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Büyükşen (20), 4 Eylül'de evlerine giren maskeli katil tarafından anne ve babasının öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

Babası Metin Büyükşen (55) ile annesi Necla Büyükşen'i (54) öldüren saldırganın silahının tutukluk yapması sonucu pencereden atlayarak kurtulan Büşra ve ağabeyi Osman Büyükşen, katilin yakalanmasını istiyor.

Anne ve babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Büşra Büyükşen, cinayet gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Bir süre gözüm kapalı, hareketsiz yattım"

Büyükşen, ailesinin mahallede çok sevildiğini, kimseyle husumetlerinin olmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

"O gece, annem ve babamla evde oturuyorduk. Birden bahçe kapısı açıldı, içeriye biri girdi. Gezmeye giden ağabeyimin geldiğini zannettik. Sonra içeriye yüzü maskeli, elinde tüfek bulunan kişi girdi ve doğrudan babama yönelerek ateş etti. O sırada babam sadece ellerini kaldırmış 'Yapma' diyordu. Annem ise sadece 'Allah' diyerek bağırıyordu, şoka girdi. Ben de önümdeki çaydanlığı katile fırlatarak, odadan kaçmaya çalıştım. Bu sırada silahıyla uğraşıyordu. Sonra bana ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Dipçikle başıma vurdu, yere düştüm. Orada bir süre gözüm kapalı, hareketsiz yattım. Bir süre sonra babamın ve annemin odasına bakmaya bile cesaret edemedim. Arkadaki odanın penceresinden atlayarak sokağa fırladım. Bu sırada ayağım kırılmış. Yoldan geçen bir araca binerek jandarmadan yardım istedim."

"Telaşa kapıldığını düşünüyorum"

Annesinin öldüğünü hastanede öğrendiğini anlatan Büyükşen, "Katil beni rahatlıkla öldürebilirdi, karşı koyamazdım. Telaşa kapıldığını düşünüyorum. İki hafta geçti ama hala bir gelişme yok. Olay yerinde bir iz, delil bırakmıştır diye ümit ediyoruz ancak şu ana kadar olumlu bir haber gelmedi. Çok şüpheli gösterildi. O maskeli adamı tanımıyorum. Aşina olduğum biri değil. Şüphelendiğimiz kimse yok. Ailem sorunlu insanlar değildi." ifadelerini kullandı.

Annesi kısa süre önce kanseri yenmiş

İstanbul'da doktor olan Osman Büyükşen de annesi Necla Büyükşen'in kanser tedavisi gördüğünü ve kısa süre öncede ölümcül hastalığı yendiğini aktardı.

Katilin bulunmasının yüreklerine su serpeceğini dile getiren Büyükşen, "Acımızı bile yaşayamadık. Katilin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz. İki masum, annem ve babam öldürüldü. Acımı tarif edemem ancak katilin bulunması ve gereken cezayı alması için gören, duyan varsa emniyet güçlerine ifade vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Büyükşen, evin pencere ve kapılarını güçlendirdiklerini, kardeşi Büşra'nın tek görgü tanığı olduğunu ve güvenlik nedeniyle İstanbul'a götüreceğini sözlerine ekledi.

Olayın geçmişi

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil mahallesinde 4 Eylül'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları Büşra Büyükşen yaralanmıştı.