Müge Anlı Süleyman Akbaba olayı nedir? Süleyman Akbaba'nın katili kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Süleyman Akbaba konusu ele alınıyor. Müge Anlı Süleyman Akbaba olayı nedir?

Müge Anlı Süleyman Akbaba olayı nedir?Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI SÜLEYMAN AKBABA OLAYI NEDİR?

Kayıp şahısların arandığı Müge Anlı İle Sert programına katılan Birsen Akbaba, eşi Süleyman Akbaba'nın kayıp olduğunu söylemişti. Programda kayıp şahıs olarak aranan ve Esenyurt'ta oturan Süleyman Akbaba'nın cesedi, Büyükçekme mevkinde otoban kenarında bulunan 8 ayrı çöp poşetinin içerisinden çıkmıştı. Acılı eş Birsen Akbaba, Süleyman Akbaba'nın cesedini teşhis etmişti. Programa bağlanan Süleyman Akbaba'nın bir arkadaşı, şahsın 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğunu açıklaması ve maktulün cesedinin 8 ayrı poşette bulunması, akıllara intikam cinayetini getirmişti.

SÜLEYMAN AKBABA'NIN KATİLİ KİMDİR?

İstanbul Cinayet Büro amirliği, programda yayınlanan bilgilerle soruşturmayı genişletti. Son yapılan açıklamaya göre Süleyman Akbaba'yı, ilişki yaşadığı komşusunun eşi öldürdü. 5 gündür kayıp olan Süleyman Akbaba, olay günü ilişki yaşadığı komşusunun evine gitmiş. O sırada eve gelen komşusunun eşi, Süleyman Akbaba'ya saldırmış ve öldürmüş. Daha sonrasında ise cesedi parçalayıp poşetleri otoban kenarına bırakmış.

Cinayeti itiraf eden Süleyman Akbaba'nın komşusu ve eşi gözaltına alındı.