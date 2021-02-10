Müge Anlı Şiar Kılıç davası nedir? Şiar Kılıç davası sonuçlandı mı?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Şiar Kılıç konusu ele alınıyor. Müge Anlı Şiar Kılıç davası nedir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ŞİAR KILIÇ DAVASI NEDİR?

Müge Anlı 9 yaşında diri diri yakılarak öldürülen Şiar Kılıç'ın katillerini ortaya çıkarttı. Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Şiar Kılıç davasında 4 kişi hakkında karar verildi. Annesinin erkek arkadaşı tarafından çivili sopa ile dövüldükten sonra canlı canlı yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında hakim karşısına çıkan 4 kişi tutuklandı.

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şiar Kılıç cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Canlı canlı yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katilleri Müge Anlı tarafından ortaya çıkartıldı. Harekete geçen emniyet ekipleri, Şiar Kılıç cinayetinde parmağı olanları tek tek topladı.

ŞİAR KILIÇ DAVASI SONUÇLANDI MI?

Müge Anlı'nın 10 Şubat 2021 tarihinde yeniden yayına taşıdığı konuda Şiar Kılıç davasının başladığı açıklandı.