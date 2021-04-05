Müge Anlı Sezai Harman cinayeti son durum! Sezai Harman kimdir, nasıl öldü?

Ölümü şüpheli görülen Sezai Harman cinayetinde son gelişme nedir? Sezai Harman öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Sezai Harman nasıl öldü? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sezai Harman konusu ele alınıyor. Sezai Harman'a ne oldu? Sezai Harman kimdir?

Manisa'lı çifçi Sezai Harman olayı nedir? Sezai Harman'ı kim öldürdü? Sezai Harman'ın katili bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SEZAİ HARMAN KİMDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Manisa'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek öldürüldü iddiası canlı yayına taşınan konulardan biri oldu. Akıl almaz ölüm hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Müge Anlı, Sezai beyin ölümüyle ilgili vücudunda zehir bulunduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından canlı yayında Ayşe Hanımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ile görüntüleri ortaya çıktı.

Üvey annesinin babası ile evlendiği günden bu yana kendilerine gün yüzü göstermediği söyleyen Canan Hanım, babasını defalarca öldürmekle ve zehirlemekle tehdit ettiğin söyledi. Üvey annesinden gizlice aldığı sıvı, emniyet müdürlüğüne teslim edildi. Hayatını kaybeden Sezai Harman'ın kızı Canan, "Boşanırsa alamayacak, ölümünden sonra onun üzerine kalsın diye babamı zehirledi" İddiasında bulunurken iddiaların odağındaki isim Ayşe Harman "Canan ve eşi bana geldi. Canan'ın eşi üstümü başımı yırttı. Bana tecavüze yeltendi!" sözleriyle şok etkisi yarattı.

Ayşe Harman'ın hayatında başka biri olduğu ve o kişiyle rahat bir şekilde yaşamak için Sezai Harman'ı zehirlediği de iddialar arasında.

ÖZ KIZI DA ANNESİNİ SUÇLUYOR

Ayşe Harman'ın öz kızı da annesinin babasının yemeğine zehir koymuş olabileceğini söyledi. Eda Hanım, annesinin bunları yapabilecek birisi olduğunu kendilerine de yıllarca kanser hastasıyım diye kandırdığını ifade etti.

TEDAVİSİNE TANIK OLAN KİŞİ KONUŞTU

Sezai Harman'ın tedavisine tanık olan Fadime Vural, Ayşe Hanım'ın peçeteye sardığı sıvıyı zorla içirdiğini, bunu içtikten sonra halüsinasyonlar görmeye başladığını ifade etti. Ayrıca serumun delindiğini kendisinin hemşireyi çağırmak istediğini ancak eşinin izin vermediğini söyledi.

MÜGE ANLI SEZAİ HARMAN CİNAYETİNDE SON GELİŞMELER

Eşini zehirlemekle suçlanan Ayşe Harman 1 Haziran 2020 tarihinde tutuklanmıştı.