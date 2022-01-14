Müge Anlı, Paslı çiftinin cinayetini çözüyor! Cahit ve Hatice Paslı kim öldürdü? 14 Ocak 2022 bölümde neler oldu? Cinayete ilişkin detaylar…

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan cinayet, izleyenler şok geçirirken aynı zamanda mide bulandırıcı detaylar ortaya çıktı. 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı.Öldürülen Cahit Paslı'nın, cinayeti işlediğinden şüphelenilen Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın ile ilişki yaşadığı ve daha sonra Sündüz'ün, Cahit'in arası bozuk olduğu kardeşi Ekrem ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Bölgede bulunan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken bulmuştu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın (44) göğsünden, Hatice Paslı'nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlenmiştir. Müge Anlı evli mi? Cahit ve Hatice Paslı kim? Müge Anlı 13 Ocak 2022 bölümde neler oldu? Müge Anlı evli mi? Cahit ve Hatice Paslı çiftini kim öldürdü? Çifte cinayette katil kim? Detaylar haberimizdedir…

ÇİFTE CİNAYETTE KATİL KİM?

6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı.Öldürülen Cahit Paslı'nın, cinayeti işlediğinden şüphelenilen Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın ile ilişki yaşadığı ve daha sonra Sündüz'ün, Cahit'in arası bozuk olduğu kardeşi Ekrem ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü. Bölgede bulunan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken bulmuştu. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan cinayet, izleyenler şok geçirirken aynı zamanda mide bulandırıcı detaylar ortaya çıktı.

ÇİFTE CİNAYETTE ŞİFRELİ MESAJ

14 Ocak Cuma günü yayınlanan progragramda şifreli mesaj ortaya çıktı. "Eee…, eşek kör!" mesajı gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 Ocak Cuma günü ortaya yeni bilgiler çıktı. Çiftin cinayetinin katilini bulmaya çalışan Müge Anlı ve köy halkı stüdyo da gün yüzüne çıkan bilgileri tartışırlar.

ÇİFTE CİNAYETTE KİRALIK KATİL İDDİASI

Muğla'da yaşanan çifte cinayetini ele alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 6 sena önce işlenen cinayet ile ilgili konuya ilişkin bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şok edici bilgiler gün yüzüne çıktı. Muğlada işlenen cinayette ortaya atılan iddiaya göre, "Katili olay yerine bırakıp döndüler" ifadeleri kullanıldı.

CAHİT VE HATİCE PASLI KİM?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan cinayet, 6 yıl önce işlenen Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı cinayeti ele alındı.Öldürülen Cahit Paslı'nın, cinayeti işlediğinden şüphelenilen Ali Varçın'ın eşi Sündüz Varçın ile ilişki yaşadığı ve daha sonra Sündüz'ün, Cahit'in arası bozuk olduğu kardeşi Ekrem ile de ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Müge Anlı 13 Ocak 2022 bölümde canlı yayına bağlanan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken cesetleri bulmuştu. Canlı yayına bağlanan motosiklet şampiyonu, konuya ilişkin bilgiler verdi.

Bilgiler güncellenecektir.

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