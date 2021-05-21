Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı
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Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı

Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı delil ve çelişkili ifadelerle eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü ortaya konulan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in dün görülen duruşmasında, karar çıktı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı delil ve çelişkili ifadelerle eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü ortaya konulan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in dün görülen duruşmasında, karar çıktı. M.Ş. cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in ailesi, kızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramak için 30 Ekim 2019 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu.

Müge Anlı'da öldürüldüğü ortaya konuldu

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından en ince ayrıntısına kadar günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek'in eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü net bir şekilde ortaya koyulmuştu.

Program kayıtları tape haline getirildi

Yayında aktarılanlara göre programın ardından çalışma başlatan İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ortaya koyduğu delil ve tespitleri değerlendirmeye aldı. Günlerce işlenen konunun program kayıtlarını deşifre edip tape haline getiren polis ekipleri, röportaj veren tanıkları ifadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha kayda geçirdi.

Yayınlar sayesinde geniş bir dosya hazırlandı

Müge Anlı programının ortaya koyduğu delil ve tespitlerle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş bir dosya hazırladı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bu dosyayı dün İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sunan ekipler, davanın seyrini değiştirdi. Mahkeme, dava kapsamında daha önce 22 ay cezaevinde kalan M.Ş.'nin tutuklanmasına karar verdi. M.Ş., olayın üzerinden geçen dört yılın ardından tutuklanarak İskenderun T tipi cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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