Müge Anlı'nın yardım eli bu kez Caretta Carettalara uzandı

Müge Anlı, Ekolojik Araştırma Derneği gönüllüleri ile birlikte, yumurtalarından yeni çıkmış Caretta Carettaların yolunu temizledi, yönlerini denize çevirdi.

Müge Anlı, Ekolojik Araştırma Derneği gönüllüleri ile birlikte, yumurtalarından yeni çıkmış Caretta Carettaların yolunu temizledi, yönlerini denize çevirdi.

Bir Caretta yuvasına Müge Anlı'nın adı verildi

Böyle bir çalışma içinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Müge Anlı, "Ekolojik Araştırma Derneği, Carettaları denize ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlara eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gönüllü üniversite öğrencilerini de yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: Hürriyet