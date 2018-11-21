Müge Anlı'nın Programında, Kızı Kaçırılan Kadının Anlattıkları Dehşete Düşürdü
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında, kızını bulmak için Anlı'dan yardım isteyen 30 yaşındaki anne Aycan Gezer, "Kızımı kaçırdılar. Eşim kaçıranların evine gidip kızımı almak istedi. Orada kocamı pompalı tüfekle öldürdüler." dedi.
Gaziantep'te gerçekleşen Ercan Gezer cinayeti Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen 30 yaşındaki anne Aycan Gezer, "Kızımı kaçırdılar. Eşim kaçıranların evine gidip kızımı almak istedi. Orada kocamı pompalı tüfekle öldürdüler" dedi.
"KOCAMI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜLER"
İddialara göre; Gaziantep'te yaşayan Gezer Ailesi'nin 14 yaşındaki küçük kızı Sevil, 2 Kasım günü Uğur Dişli adlı kişi tarafından kaçırıldı. Baba Ercan Gezer, kızını almak için Uğur Dişçi'nin evine gitti. Kızını alıp evine döneceğini düşünen baba, Uğur Dişçi'nin akrabaları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Baba Gezer'in ölümünün ardından arkada hamile eşi ve 3 çocuğu kaldı. Programda konuşan Aycan Gezer, "Kızımı kaçırdılar. Eşim kaçıranların evine gidip kızımı almak istedi. Orada kocamı pompalı tüfekle öldürdüler." dedi. Anne Gezer, küçük Sevil'in de başına kötü bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.
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Kemal senin tercihin yonetse ülkeyi iyimi olacak geçmiş de gördük tamam şahıs farklı ama zihniyet aynı su bir gerçek iman ve eğitim olmadıkça insanlar azarCevap Yaz Yayından Kaldır
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kiz kacirma, cocuk istismari, teror orgutleri, devleti soyanlar, cinayetler, ve bunun gibi seylere idam gelsin artikCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAMIN ÇOCUĞUNU KAÇIR KADIN KIZ YAZMIYORUM DEMİYORUM ÇOCUK KAÇIR ÇOCUĞUNUN PEŞİN E DÜŞEN BULUP ALMAYA ÇALIŞAN BABAYİ ÖLDÜR EGER BU ÜLKEDE ADALET VARSA BUNU YAPANI YAPANLARI DESTEK VERENLERİ SÖZLÜ DEE OLSA SAVUNANLARI. ÇOK. AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRMAK .İŞKENCE YAPARAK YOK ETMEK GEREKLİ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Columbine yine agliyor, aglatiyor ve aldatiyor, aslinda kendisi aldaniyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Devlet suçluları bulma konusunda ve sorgulamada bu programlaramı kaldı.o kadarmı geriyiz.bu kadar vahimmi durumumuz!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır