Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
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Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Korona virüs salgını ekranlara zorunlu ara veren 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının 1 Haziran Pazartesi'nden itibaren yeniden canlı yayınlara başlayacağı öğrenildi

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
19.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:16

Korona virüs nedeniyle çekimlere ara veren ve bu süreçte 50 kişilik ekibin görevine son verildiği iddia edilen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, bir süredir eski bölümleriyle ekrana geliyordu.

"NASIL DEVAM EDEBİLİRDİM Kİ?"

Haftalar önce bu konuya ilişkin konuşan Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı?

"TEDBİRLER GEVŞETİLİRSE..."

Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramı'ndan sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabii ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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