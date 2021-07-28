Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi!
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Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi!

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi!
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yıllardır ATV ekranlarında yer alıyor. Programın yayın akışında yer almaması nedeniyle Müge Anlı neden bitti, tekrar ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor. Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi!

Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi! Müge Anlı neden bitti, tekrar ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

MÜGE ANLI NEDEN BİTTİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 18 Ağustos 2008 tarihinde ilk kez ekranlara geldi. Bu tarihten itibaren pek çok cinayeti ve olayı aydınlatan Müge Anlı, birbirinden farklı projelere de imza attı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Temmuz 2021 itibari ile sezon finaline girdi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her yıl 1 ay ara vermektedir. 2 Temmuz'da sezon finaline giren programın Ağustos ayında yeniden başlaması bekleniyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı bu yıl 23 cinayetin aydınlatıldığı bilgisini verdi ve hangi iller olduğunu okuyarak emniyete, jandarmaya, savcıya, hakimlere, arama kurtarmaya ve devletin her birimindeki çalışanlara teşekkürlerini sundu. Müge Anlı, bu yılki cinayetlerdeki kadınların hepsinin kocaları ve sevgilileri tarafından öldürüldüğünü, bir adamın karısı tarafından, diğer kişilerin de ailesi yakınından öldürüldüğünü söyleyerek insanının düşmanını uzakta aramaması gerektiğini belirtti. Müge Anlı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın stüdyoda olduğu bilgisini vererek bugüne kadar 43 aşevi yapıldığını, kasada 24 milyon lira biriktiğini söyledi ve Kızılay çalışanlarına da teşekkür etti. Kerem Bey günlük 70 bin insana yemek çıktığı bilgisini verip Müge Anlı'nın Arakan'da yaptırdığı mahalleden de söz etti. Kerem Bey Müge Anlı'ya Kızılay'ın en üst seviye madalyası olan Platin madalyayı takdim etti. Müge Anlı Büyükşen çiftinin katilinin de artık bulunacağına inandığını belirtip zaten fotoğrafın çekildiğini düşündüğünü söyledi. Çok farklı bir sonuçla da karşılaşılsa ona da razı olacağını belirten Müge Anlı, ihbarların yaz aylarında da geleceğini, sezon finali yapılıyor diye bu konunun bitmeyeceğini dile getirdi. Müge Anlı, başta kendilerine çok destek olduğu için Serhat Albayrak'a ve ardından ATV, A Haber ekibinden kişilerin ismini okuyarak teşekkür etti.

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