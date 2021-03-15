Müge Anlı - Mert Çetin bulundu mu? Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin'e ne oldu, kimdir?

Müge Anlı - Mert Çetin bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mert Çetin konusu ele alınıyor. Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin'e ne oldu, kimdir?

Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin nerede, kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA MERT ÇETİN BULUNDU MU?

15 yaşındaki Mert epilepsi hastası. Babannesi ile yaşayan Mert'in 7 Mart'ta kaybolduğu ifade edildi.

Mert'in ablası Müge Anlı'ya katılarak şüpheli kaybın detaylarından bahsediyor. Abla İlknur Çetin, aile büyüklerinin ve komşuların şüpheli davranışlarını aktarıyor.

Mert Çetin cumartesi günü saat 10'da Konya'da bulundu.

MERT ÇETİN'E NE OLDU?

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 15 yaşındaki epilepsi hastası Mert Çetin, bir hafta önce birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesinin evinde kayboldu.

Annesinin başka bir evliliği olduğunu dile getiren abla İlknur Çetin kardeşinin kaybında şüpheli olayların yaşandığını anlattı. Yaşanılanları şu sözlerle aktardı:"Terlikleriyle çıkıp gitmiş, ayakkabı bile giymemiş. Dedem sabaha karşı evde olmadığını fark etmiş ama tekrar gidip yatmış. Bana çok geç haber verildi zaten. Evde diğer erkek kardeşim Onur da vardı. Kavga çıkmış, vurmuş Çetin'e. Babaannem ve dedem çok düşkünlerdi. Ama gece olmadığını fark edince nasıl yatıp uyudular anlamıyorum"

Olay tarafları olan dede ve diğer torun Onur Çetin ise birbirlerinden şüpheleniyor.Onur Çetin dedesinden şüphelenirken, dedesi de Onur Çetin'den şüpheleniyor.

Kardeşiyle aralarında tartışma çıkan kardeşi Onur Çetin ise, "Ben sadece bir kez yanağına vurdum. Sonra yattık uyuduk. Sabah 08.00'de uyandığımda Mert yoktu" dedi