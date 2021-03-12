Müge Anlı - Meliha Simsar bulundu mu? Meliha Simsar'a ne oldu?

Müge Anlı - Meliha Simsar bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Meliha Simsar konusu ele alınıyor. Meliha Simsar'a ne oldu, nerede? Meliha Simsar kimdir?