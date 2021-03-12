Müge Anlı - Meliha Simsar bulundu mu? Meliha Simsar'a ne oldu?
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Müge Anlı - Meliha Simsar bulundu mu? Meliha Simsar'a ne oldu?

12.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:25
Müge Anlı - Meliha Simsar bulundu mu? Meliha Simsar'a ne oldu?

Müge Anlı - Meliha Simsar bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Meliha Simsar konusu ele alınıyor. Meliha Simsar'a ne oldu, nerede? Meliha Simsar kimdir?

Meliha Simsar bulundu mu? Meliha Simsar'a ne oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MELİHA SİMSAR BULUNDU MU?

14 yaşındaki Meliha, Kahrmanmaraş'ta kayboldu. 8 Mart tarihinde kaybolan Meliha Simsar'ı aramak için annesi ve kardeşi stüdyoya katıldı.

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