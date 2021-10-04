Müge Anlı Mehmet Abalak davası nedir? Mehmet Abalak davasında neler oldu?

Müge Anlı'da yaşanan gelişmeler ve diyaloglar izleyicilerin merak konusu olurken olayların detayları da araştırılıyor. Mehmet Abalak davası da izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri olurken Müge Anlı Mehmet Abalak davası nedir ve Mehmet Abalak davasında neler oldu konuları araştırıldı.

MÜGE ANLI MEHMET ABALAK DAVASINDA NELER OLDU?

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolduktan 39 gün sonra cesedi bulunan mermer ustası Mehmet Abalak cinayetinde mahkeme ölen adamın karısı Pınar Abalak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, kadının yasak aşkı İslam Ç.'ye ise müebbet hapis cezası verdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Düziçi ilçesinde mermer ustası Mehmet Abalak (35)'ın ailesi oğullarından haber alamayınca 23 Ekim 2017 tarihinde kayıp başvurusunda bulundu. Mehmet Abalak'ın telefonunun son olarak sinyal verdiği yer olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sınırlarında olan Aslantaş baraj gölü çevresinde aramalar yoğunlaştı. Mehmet Abalak'ın kaybolduktan 39 gün sonra cesedi Aslantaş Baraj Gölü yakınındaki Ceyhan Nehri üzerinde kurulu köprünün altında bulundu. Olayın ardından kayıp adamın eşi Pınar Abalak ve Pınar Abalak'ın yasak aşkı olduğu öğrenilen İslam Ç. ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı.

Pınar Abalak ve İslam Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava sonuçlandı. Mehmet Abalak'ı öldürmek suçundan dolayı Pınar Abalak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sevgilisi İslam Ç'ye ise müebbet hapis cezası verildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kararı buruk bir sevinçle karşılayan Mehmet Abalak'ın ailesi olay ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Mehmet Abalak'ın babası Halil Abalak kararın ardından 4 yıldır ilk defa rahat uyuduğunu belirterek, "Devletimize milletimize hakiminden savcısına komutanına herkese çok teşekkür ediyorum. 4 yıldır uyku uyuyamıyordum. Dün mezara gittim. Çocuklar babasının mezarını kucaklıyor babam burada yatıyor diyor" şeklinde konuştu.

Mehmet Abalak'ın annesi Zeynep Abalak ise, "Allah'a şükürler olsun ben 4 yıldır bu günü bekliyordum. Allah razı olsun devletimizden. Adalet yerini buldu" dedi.

Mehmet Abalak'ın kız kardeşi Fatma Güzel ise bekledikleri sonucu aldıklarını belirterek, "Hakimimize savcımıza avukatımıza çok teşekkür ediyorum. 4 yıldır bizim için uyku yoktu. Gece gündüz bir birine karışmıştı. İlk defa rahat uyku uyuduk. Çocuklar yeğenlerim de çok mutlu oldular. Karar sonrası annesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yeğenim annesinin bu cezayı almasına öyle mutlu oldu ki arkadaşları bile sormuşlar sen bugün neden mutlusun demişler. O da beklediğim haber geldi demiş. Bizde mutluyuz" şeklinde konuştu.

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