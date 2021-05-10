Müge Anlı Lütfiye Gündüz son dakika gelişmeleri neler? Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Lütfiye Gündüz bulundu mu?

Lütfiye Gündüz öldürüldü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. 2013 yılında Nevşehir'de kaybolan Lütfiye Gündüz bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Lütfiye Gündüz konusu ele alınıyor. Lütfiye Gündüz bulundu mu? Lütfiye Gündüz'e ne oldu? Lütfiye Gündüz kimdir? Lütfiye Gündüz olayı nedir? Müge Anlı Lütfiye Gündüz son dakika gelişmeleri neler?

Lütfiye Gündüz bulundu mu? Lütfiye Gündüz'e ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

LÜTFİYE GÜNDÜZ KİMDİR?

Lütfiye Gündüz, 2021 yılı itibarıyla 40 yaşında. 4 çocuk sahibi olan Gündüz, 2013 yılından beri kayıp. Kaybolmadan bir hafta öne eşi Duran Özdemir'den boşanmıştı. Lütfiye Gündüz, Nevşehir'de yaşamaktaydı.

MÜGE ANLI'DA ARANAN LÜTFİYE GÜNDÜZ BULUNDU MU?

Müge Anlı'da ilk kez 22 Nisan 2021 tarihinde ele alınan Lütfiye Gündüz hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.

Nevşehir'de yaşayan 2021 yılı itibarıyla 40 yaşında 4 çocuk sahibi olan Lütfiye Gündüz'den 8 yıldır haber alınamıyor. Acılı aile Müge Anlı'ya katılarak yardım istedi. Bugün ise canlı yayında yeni bir gelişme yaşandı.

"ÖLDÜYSE DE ÇOK İYİ OLDU"

Halası Lütfiye Gündüz'ün bulunması için canlı yayına çıkan Zeynep ve abla Altun Erdoğmuş'u telefonla arayan Lütfiye Gündüz'ün kızları "Annemi aramayın bilmediğiniz şeyler var. Bizim öyle bir annemiz yok, benim babamı bu işe karıştırmayın. Öldüyse de çok iyi oldu" dediği öne sürüldü. Halasının yıllar önce bir olaydan dolayı dayak yediğini söyleyen Zeynep, "Bu olaydan sonra bir daha görmedim. Polis bildirmediğim için vicdan azabı çekiyorum" dedi.

ESKİ EŞ VE SEVGİLİ KARŞI KARŞIYA

Müge Anlı'da bugün ise Lütfiye Gündüz'ün kocası Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah karşı karşıya geldi. 8 yıldır kayıp olan Lütfiye Gündüz hakkında fuhuş soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Bu durumun üzerine, koca Duran Özdemir'in "Laf söz dinlemezdi hiç, engel olamadım" demesi herkesi şaşkına çevirdi.

"KARINA NASIL SAHİP ÇIKAMIYORSUN"

Bunun üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah, "Sen adam değil misin, karına nasıl sahip çıkamıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bu sözler ise üzerine stüdyoda gerginlik yaşandı. Canlı yayında konuşan Nurullah ise Lütfiye ile aralarında abla-kardeş ilişkisi dışında bir ilişki olmadığını Duran'ın yalan söylediğini dile getirdi.

"DURAN KARISINI MÜŞTERİLERE VERİYORDU"

Nurullah, Lütfiye'nin eşi ile ilgili, "Duran, sürekli karısını arayıp para isterdi. Benim yanımda da bin lira para verdi. Yalan söylüyorsam şuradan çıkmak nasip olmasın, daha sonra da 500 lira aldı. Sonra da tehdit etti. Para getirmezsen bu eve giremezsin. Karısını müşterilerine veren de Duran'dır" dedi. Bu sözler karşısında sinirlenen Duran Özdemir ise iddiaları reddetti. Özdemir, "Nurullah yalan söylüyor, hiçbir zaman para almadım" dedi.

"KARIM BENİ DÖVÜYORDU, BOŞANMAYA DA DOSTUYLA GELDİ"

Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan eski eş Duran, "Karımdan korkuyordum, bir şey diyemiyordum. Bazen beni ayakkabısıyla bazen de yemeniyle dövdü. Annemi de defalarca dövdü. Eline ne geçerse vururdu. Duman ederdi bizi, korkardık biz. Boşanmaya dostuyla (Nurullah) geldi. Mavi arabaya binip gitti. Bir daha görmedim" dedi.

Eski eşin kendisini yemeniyle dövdüğü yönündeki iddiasına sinirlenen Müge Anlı, "Elinden yemeniyi alamadın mı? Nasıl dövdü seni. Ben de buradan bir yemeni fırlatmak istiyorum sana" diyerek tepki gösterdi.

NEZEN GERMİYEN-LÜTFİYE GÜNDÜZ BAĞLANTISI

2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı iddiayı, kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit dile getirdi.

"NEZEN'İ BEN ÖLDÜRDÜM"

Nezen Germiyen cinayeti ve kayıp Lütfiye Gündüz ile de bağlantılı olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine o dönem defalarca saldırıda bulunup tehditler savurduğunu açıklayan Büşra Koçyiğit, şunları ifade etti:

"Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni dağa kaçıracağım. Şu Lütfiye'yi bize verin' dedi. Bana ağza alınmayacak sözlerde bulundu. Kafama silah dayadı. Okula giderken defalarca arabayı üzerime sürdü. Korktuğum için sustum."

LÜTFİYE GÜNDÜZ'Ü EŞİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi Nurullah Koçyiğit tarafından para karşılığı erkeklerle birlikteliğe zorlanan Lütfiye Gündüz'ün 8 yıllık kaybında yeni bir gelişme daha yaşandı. Müge Anlı canlı yayına katılan, kayıp Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Müberya Ceylan, olay günü yaşananlara ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

BEYAZ RENKLİ ARAÇLA BİRLİKTE GİTTİLER

30 Nisan 2013 tarihinde polis ekipleri tarafından aralarında Lütfiye Gündüz'ün de olduğu kalabalık bir gruba fuhuş operasyonu düzenlendiğini söyleyen Müberya Ceylan, emniyetteki işlemlerinin ardından eşi ile birlikte evlerine gittiğini ifade etti. Ancak o gece kayıp kadının eski eşi Duran Özdemir'in, kendi eşini önce arayarak ardından da evlerinin önünden alarak beyaz renkli bir araçla bilmedikleri bir yere gittiklerini kaydetti.

"BU SAATTEN SONRA SUSMAYACAĞIM"

Açıklamasının ardından korktuğu için sustuğunu dile getiren Ceylan, "Bu saatten sonra susmayacağım" diyerek stüdyoyu buz kestiren iddiasını açıkladı. Eşinin sabah 04.30 civarında, ayakkabıları çamur içinde ve yüzü sapsarı bir halde eve geldiğini belirten Müberya Ceylan, "O gece Lütfiye'yi öldürdüklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu. İddia sonrası stüdyoda büyük bir sessizlik hakim olurken Müge Anlı, gerçekleri anlatması için eski eş Duran Özdemir'e çağrıda bulundu.