Müge Anlı kimdir?

Televizyonda yayınlanan sabah programından tanıdığımız Müge Anlı son zamanlarda biyografisi merak edilenler arasında yerini aldı. Müge Anlı sunduğu ,"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında yaşanan olayları, aileleri analiz ederken kendi hayatını ne kadar uzak tutmaya çalışsa da arada hayatı hakkında bilgiler veriyor. Peki, her sabah karşılaştığımız Müge Anlı kimdir? Müge Anlı hakkında merak edilenler haberimizde!

Televizyonda yayınlanan sabah programından tanıdığımız Müge Anlı son zamanlarda biyografisi merak edilenler arasında yerini aldı. Müge Anlı sunduğu ,"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında yaşanan olayları, aileleri analiz ederken kendi hayatını ne kadar uzak tutmaya çalışsa da arada hayatı hakkında bilgiler veriyor. Peki, her sabah karşılaştığımız Müge Anlı kimdir? Müge Anlı' nın kızı, eşi, kariyeri hakkında merak edilenler haberimizde!

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı 19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğdu. Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.

Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti.

Dobra Dobra'da ki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.

Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

Müge Anlı'nın Özel Hayatı Hakkında Bilinenler

Müge Anlı ile gazeteci eşi Burhan Akdağ 15 yıllık evliliklerini 2008'de sonlandırdı. Müge Anlı'nın bu evlilikten Lidya Müge Akdağ adında bir kızı oldu.

Televizyon Programları

2006-2008 Dobra Dobra

2008-günümüz Tatlı Sert

2010-2011 Mektubunuz Var

2019 Güven Bana

Ödülleri