Müge Anlı İzzet Döndü bulundu mu? 13 Ocak Bursa'da kaybolan İzzet Döndü nerede? İzzet Döndü kimdir?
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Müge Anlı İzzet Döndü bulundu mu? 13 Ocak Bursa'da kaybolan İzzet Döndü nerede? İzzet Döndü kimdir?

13.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:11
Müge Anlı İzzet Döndü bulundu mu? 13 Ocak Bursa'da kaybolan İzzet Döndü nerede? İzzet Döndü kimdir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak İzzet Döndü konusu ele alınıyor. Müge Anlı İzzet Döndü kimdir? Müge Anlı İzzet Döndü bulundu mu? 13 Ocak Bursa'da kaybolan İzzet Döndü nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI İZZET DÖNDÜ BULUNDU MU?

6 gün önce Bursa'da kaybolan İzzet Döndü aranmaya devam ediyor. İzzet Döndü'nün %80 zihinsel engeli bulunuyor. İlaçlarını kullanmadığı için depresif bir ruh halinde bulunduğu söyleniyor.

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