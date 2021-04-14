Müge Anlı instagram hesabı nedir? Müge Anlı ilk instagram paylaşımı!
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Müge Anlı instagram hesabı nedir? Müge Anlı ilk instagram paylaşımı!

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Müge Anlı instagram hesabı nedir? Müge Anlı ilk instagram paylaşımı!

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, Instagram hesabı açtı. Kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan Müge Anlı instagram hesabı nedir? Müge Anlı ilk instagram paylaşımı!

Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
Müge Anlı Instagram hesabı açtı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
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Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, Instagram hesabı açtı. Kısasürede çok sayıda takipçiye ulaşan Müge Anlı instagram hesabı nedir? Müge Anlı ilk instagram paylaşımı!

MÜGE ANLI INSTAGRAM HESABI

Anlı'nın yoruma kapalı olarak paylaşılan ilk fotoğrafı da 296 binden fazla beğeni aldı. Canlı yayında hesap açtığını duyurduktan sonra ekip arkadaşlarıyla da bir fotoğraf çektiren Müge Anlı, ilk yazılı paylaşımını da yapmış oldu. Ünlü isim Rahmi Özkan ve Şevki Sözen'le çektirdiği fotoğrafına şu notu ekledi: "Herkese merhaba… Ekip arkadaşlarım Rahmi Özkan ve Şevki Sözen ile birlikte bu fotoğrafı sizler için canlı yayında çektirdim. O an pek çoğunuzun ekran başında olduğuna eminim. Acemisi olduğum bu mecrada da alışık olduğunuz Müge Anlı sürprizlerine hazır olun. Bugünden sonra sadece saat 10.00-13.00 arasındaki yayınımız sırasında değil sürekli iletişim halinde olacağız. Mesajlarınızı okuyacağım, fotoğraf ve videolarınızı izleyeceğim. Her konuda ama her konuda yazabilirsiniz. Sevgiyle kalın, yayına dönmek zorundayım."

MÜGE ANLI İLK PAYLAŞIMI

Müge Anlı instagram hesabı nedir? Müge Anlı ilk instagram paylaşımı!
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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