Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına Çıkan Genç Kızın Annesini Dayısının Öldürdüğü Ortaya Çıktı

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katılarak 7 yıl önce kaybolan annesi ile ilgili anlattıklarıyla dehşete düşüren genç kızın annesinin dayısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP ÇÖP POŞETİNE KOYDU

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katılan 17 yaşındaki genç kızın, 7 yıl önce kaybolan annesi ile ilgili anlattıkları dehşete düşürmüştü. Genç kızın ifadeleri sonrası harekete geçen Kocaeli Emniyet'i, S.A.'nın dayısını gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden Mevlüt O., kardeşini öldürdükten sonra çöp poşetinde sakladığını daha sonra da ormanlık alanda gömdüğünü söyledi.

MÜÜGE ANLI'DA ANLATTI

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki S.A. isimli genç kız, 2012 yılında kaybolan annesi Seher Okusal'ın bulunması için bir Müge Anlı'nın Tatlı Sert isimli televizyon programına katıldı. Katıldığı programda 2011 yılından beri annesinden haber alamadığını söyleyen S.A., annesinin kaybolmadan önce son olarak dayısı Mevlüt O. (30) ile görüldüğünü iddia etti.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Genç kızın televizyon programında anlattıkları sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O., babası Hayrettin O. ve M.N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt O.'nun eski eşi M.G. ise Seher Okusal'ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti.

GÖZALTINA ALINDI

Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal'ın en son kardeşi Mevlüt O.'nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt O., Hayrettin O. ve M.N.'yi gözaltına aldı.

KAN DONDURAN İTİRAFLARDA BULUNDU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen baba Hayrettin O. ve M.N. serbest bırakılırken, Mevlüt O. ifadesinde ablasını öldürdüğünü itiraf etti. Mevlüt O.'nun ifadesinde ablasının kaybolduğu yıl alkollü bir şekilde evine geldiğini ve bu sebepten dolayı aralarından tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.