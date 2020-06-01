Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün başlıyor mu? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün başlıyor mu? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre önce akışına ara vermişti. Normalleşme süreci ile birlikte ekranlara dönecek isimlerden biri de Müge Anlı oldu. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün başlıyor mu? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman?
01.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:17

Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de izleyenlerin karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, formatı ile beğenilen ve sıkı takip edilen programların başında bulunuyor. Covid-19'un Türkiye'de yaygın hale gelmesiyle programa ara veren Müge Anlı, 1 Haziran günü yeniden ekranlarda olacak.

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarında hafta içi hergün sabah saat 10.00'da yayımlanmaya başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, uzman kadrosu ile karanlıkta kalmış birçok olayın aydınlatılmasına ön ayak oluyor, yıllarca süren özlemleri dindiriyor. Sabah kuşağında yer alan ve gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranda olan program, 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da yeni bölümüyle tekrar ekranlara dönüyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk televizyon sunucusu ve gazetecidir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program gerçekleştirdi. Bir sezonun ardından aynı programa Şenay Düdek ile Cenk Eren FOX Türkiye'de, Müge Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti. Dobra Dobra'daki deneyimin ardından sunuculuğa geçti ve ATV'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programı sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

2010 televizyon sezonunda, daha önce Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı ATV'de sundu. Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi. Son olarak 2019 yılının yaz aylarında da ''Güven Bana'' yarışmasını sundu.

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