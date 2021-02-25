Müge Anlı Hülya Avşar'ın kızı bulundu mu? Müge Anlı Helen Avşar olayı nedir? Helen Avşar'a ne oldu, bulundu mu? Helen Avşar kaçırıldı mı?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gizemli olayları açığa çıkarmaya, kayıpları bulmaya devam ediyor. Müge Anlı Hülya Avşar'ın kızı bulundu mu? Müge Anlı Helen Avşar olayı nedir? Helen Avşar'a ne oldu, bulundu mu? Helen Avşar kaçırıldı mı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı Hülya Avşar'ın kızı bulundu mu? Müge Anlı Helen Avşar olayı nedir? Helen Avşar'a ne oldu, bulundu mu? Helen Avşar kaçırıldı mı?

MÜGE ANLI HÜLYA AVŞAR'IN KIZI BULUNDU MU?

15 yaşındaki Helen Avşar, nişanlandığı kuzeni tarafından kaçırıldı. Annesi Hülya Avşar kızını arıyor. Detayları aktaran anne Hülya Avşar, markete gittiğinde 15 dakikada kızının kaçırıldığını söylüyor. Kapıyı kilitleyerek evden çıkan anne, kapısının kırılarak içeri girdiğini de söylüyor. Kaçırıldığı iddia edilen Helen Avşar bulundu.

MÜGE ANLI HELEN AVŞAR OLAYI NEDİR?

Nişanlı olduğu kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan Helen Avşar'ın annesi Hülya Avşar, kızını bulmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Hülya Avşar,kendisinin markete gittikten sonra 15 dakika içerisinde kızının kaçırılması sebebiyle Müge Anlı'ya başvuran anne Hülya Avşar,kapıyı kilitleyerek evden çıktığını ancak kapısının kırılarak içeri girildiği iddiasında bulundu.

Anne Hülya Avşar'ın 17 yaşındaki Mertcan Çolak, Hülya Avşar'ın kızı Helin Avşar'ı kaçırdığını iddia etti. Henüz 15 yaşında olan genç kız, daha önce de kuzeni Çolak ile kaçtığı ancak ardından annesinin nişanlanmalarına izin vermesiyle eve döndüğü öğrenilen bilgiler arasında.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kayıp Helen Avşar'ın babası İsmail Günden, Helen Avşar'ın annesi Hülya Avşra'ın kötü biri olduğunu söyleyerek, hakaretlerde bulundu.

Müge Anlı ise, "Banane Hülya Avşar'dan sen Helen'i getir. Bu kız daha 15 yaşında, evlendirildiği kaçıran kuzeni 2005 doğumlu." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İsmail Günden ise "Bak kapatırım telefonu ve kızı getirmem." demesi stüdyoya damga vurdu.