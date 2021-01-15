Müge Anlı Hamdi Kılıç Olayı Nedir? Hamdi Kılıç öldü mü? Hamdi Kılıç Nasıl Öldü?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında çok izlenen Müge Anlı İle Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda her hafta başka olaylar çözülürken, son olarak Hamdi Kılıç konusu ele alındı. Peki, Hamdi Kılıç olayı nedir? Müge Anlı Hamdi Kılıç kimdir? Hamdi Kılıç öldü mü? Hamdi Kılıç nasıl öldü? İşte cevapları!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün binlerce seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Programda her hafta başka olaylar çözülürken, son olarak Hamdi Kılıç konusu ele alındı. Peki, Hamdi Kılıç olayı nedir? Müge Anlı Hamdi Kılıç kimdir? Hamdi Kılıç öldü mü? Hamdi Kılıç nasıl öldü? İşte cevapları!

HAMDİ KILIÇ OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konu olan Hamdi Kılıç'ın akıbeti belli oldu! İzmir Urla'da kaybolan Hamdi Kılıç bulundu mu, öldü mü, nasıl öldü gibi araştırmalar yapılırken, sizler için gerçekleri derledik.

70 yaşında olan Hamdi Kılıç, eşinin ölümünden kısa süre sonra kayboldu. O dönemde bir kadınla birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığını söyleyen çocukları Müge Anlı'dan babalarına seslendi. Hamdi Kılıç'ın kaybında şüpheli olarak sevgilisi Sakine Akdeniz gösterildi. Sakine Akdeniz'in kızının ifadeleri ise başta stüdyodakiler olmak üzere ekran karşısındakileri de şaşırttı. Akdeniz'in kızı Sevgi Akdeniz, babası ve annesinin sevgilisi Hamdi Kılıç'ın aynı evde yaşadığını söylemişti. Şüphelerin odağındaki isim Sakine Akdeniz ise kızının kendisine kızdığını, bu nedenle kendisine iftirada bulunduğunu ifade etti.

HAMDİ KILIÇ ÖLDÜ MÜ?

Tüm iddiaların ardından sevgilisi Sakine Akdeniz için tüm malvarlığını satan Hamdi Kılıç'ın cesedi çiftlik evinin yakınlarında bir ağaca asılı olarak bulundu. Jandarma ekipleri ve kadavra köpeği Pelit ile arama çalışmaları uzun süredir devam ediyordu. Havadan ve karadan yapılan arama çalışmalarında Hamdi Kılıç'ın çiftlik evi ve çevresi iyice aranmıştı. Hamdi Kılıç'ın arama çalışmaları İzmir'in ilçesi Urla'da devam ederken Kılıç'ın telefonundan gelen son sinyalin lokasyonu eve 4 km uzaklıkta olduğu tespit edilmişti. Aramalar sonucunda Hamdi Kılıç'ın ağaca asılı cesedine ulaşıldı.

HAMDİ KILIÇ NASIL ÖLDÜ?

Hamdi Kılıç cinayeti ya da intiharı hakkındaki detaylar gelecek bölümlerde netleşecek.