Müge Anlı Halis ile Necla bulundu mu? 1992de Gülcan Sevgi tarafından yurda verilen Halis ve Necla nerede? Oruç Mermer çocuklarını arıyor!

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Halis ile Necla konusu ele alınıyor. Müge Anlı Halis ile Necla bulundu mu? 1992de Gülcan Sevgi tarafından yurda verilen Halis ve Necla nerede?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI HALİS İLE NECLA BULUNDU MU?

1992 yılında Gülcan Sevgi tarafından yetiştirme yurduna verilen Halis ile Necla'yı babaları aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.

Nevşehir'de yaşayan Oruç Mermer, 1992 yılında yurda verilen Necla ile Halis'i aramak için programa çıktı.

Oruç Mermer ile Döndü Selvi'nin birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları Necla 31, Halis ise 33 yaşında.

İlk bilgeler gelmeye devam ediyor. Kardeşlerin evlat edinildiği bilgisine ulaşan Müge Anlı ve ekibi, kardeşlerin aynı aile tarafından evlat edinildiği bilgisine ulaştı. Kızı Necla'ya ulaşıldı ama şu an görüşmek istemediğini belirtti.