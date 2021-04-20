Müge Anlı Halil Kurt'u dolandıran kişiler bulundu mu? Evlilik vaadiyle ikinci kez dolandırılan Halil Kurt kimdir?
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Müge Anlı Halil Kurt'u dolandıran kişiler bulundu mu? Evlilik vaadiyle ikinci kez dolandırılan Halil Kurt kimdir?

Müge Anlı Halil Kurt'u dolandıran kişiler bulundu mu? Evlilik vaadiyle ikinci kez dolandırılan Halil Kurt kimdir?
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Müge Anlı - Halil Kurt olayı nedir? Dolandırıldığını iddia eden Halil Kurt olayı hakkında merak edilen soruların yanıtları programda cevap buluyor. Müge Anlı'da ele alınan Halil Kurt olayı ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Halil Kurt konusu ele alınıyor.

Halil Kurt olayı nedir? Müge Anlı'da dolandırılma olayı araştırılan Halil Kurt kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

DOLANDIRILDIĞINI İDDİA EDEN HALİL KURT OLAYI NEDİR?

25 yaşındaki Halil Kurt, 2. Kez dolandırıldı. İki ayrı sahte geline evlilik vaadiyle 100 Bin Lira kaptıran Halil, üvey anneannesini suçluyor... Üvey anneannesi tarafından mı dolandırıldı? Üvey anneanne canlı yayında...

HALİL KURT KİMDİR?

Müge Anlı'ya katılan 25 yaşındaki Halil Kurt, üvey anneannesi aracılığıyla tanıştırıldığı kadın tarafından dolandırıldığını söyledi. Daha öncede başka bir sahte gelin tarafından dolandırıldığını dile getirince herkes şoke oldu. Halil toplamda 2 sahte geline 100 bin lirasını kaptırdı. Olayla ilgili anneannesini suçlayan genç adam bir şoku daha canlı yayına gelen telefonlarla yaşadı. Olayla ilgili sahte gelinin annesi olan kadının da dolandırıcı olduğu iddia edilince ortalık karıştı.

Müge Anlı'ya katılan 25 yaşındaki Halil Kurt isimli şahıs, üvey anneannesi aracılığıyla tanıştırıldığı kadın tarafından dolandırıldığını söyledi.

Daha öncede yine benzer sahte gelin tarafından dolandırıldığını dile getirince herkes şoke oldu. İlk tanıştırıldığı kişinin de Gaziantep'te olduğunu ve aracılar vasıtasıyla tanıştırıldığını belirten Halil Kurt toplamda 2 sahte geline 100 bin lirasını kaptırdı.

Yaşanan dolandırıcılık olayının ardından 25 yaşındaki Halil ve anne Emine Kurt soluğu Müge Anlı'da aldı. Olayla ilgili anneannesini suçlayan genç adam bir şoku daha canlı yayında yaşadı.

Gelen telefon bağlantıları ile birden çok kişinin üvey anneanne Özlem aracılığıyla tanıştırılıp dolandırıldıklarını söyledi. İşte olayla ilgili tüm detaylar…

AVM'DE ALTINLARLA KAÇTI

İlk denemesinde hüsrana uğrayan Halil, evlenme hayali kurduğu kadının 25 yaşında değil 39 yaşında olduğunu öğrendi. Evlendikleri günün ertesi AVM'ye giden çift burada oturmaya başladı.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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