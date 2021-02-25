Müge Anlı Gülsüm Yumak bulundu mu? 15 yaşındaki Gülsüm Yumak nerede?
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Müge Anlı Gülsüm Yumak bulundu mu? 15 yaşındaki Gülsüm Yumak nerede?

25.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:13
Müge Anlı Gülsüm Yumak bulundu mu? 15 yaşındaki Gülsüm Yumak nerede?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Gülsüm Yumak konusu ele alınıyor. Müge Anlı Gülsüm Yumak bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI GÜLSÜM YUMAK BULUNDU MU?

15 yaşındaki Gülsüm Yumak ve kardeşi devlet korumasında kalıyordu. İzinli olarak ailesinin evinde kalacak olan Gülsüm ve kardeşi birer gün arayla evden kaçtı. Kardeş bulunsa da Gülsüm Yumak henüz bulunamadı.

Afyonkarahisar'daki evlerinden 5 gün önce kaçan 15 yaşındaki Gülsüm Yumak'a ulaşmak içn baba stüdyoda.

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