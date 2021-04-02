Müge Anlı - Erol Karakoç kimdir, olayı nedir? 1 milyon 200 bin dolandırıldığını iddia eden Erol Karakoç'un son durumu nedir?
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Müge Anlı - Erol Karakoç kimdir, olayı nedir? 1 milyon 200 bin dolandırıldığını iddia eden Erol Karakoç'un son durumu nedir?

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Müge Anlı - Erol Karakoç kimdir, olayı nedir? 1 milyon 200 bin dolandırıldığını iddia eden Erol Karakoç'un son durumu nedir?

Müge Anlı - Erol Karakoç kimdir, olayı nedir? 1 milyon 200 bin dolandırıldığını iddia eden Erol Karakoç'un son durumu nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Erol Karakoç'a ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Erol Karakoç konusu ele alınıyor. Dolandırıldığını iddia eden Erol Karakoç, sevgilisi ve sevgilisinin yeğeni tarafından dolandırıldığını iddia ediyor.

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Erol Karakoç olayı nedir? Müge Anlı'da dolandırılma olayı araştırılan Erol Karakoç kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 1 milyon 200 bin dolandırıldığını iddia eden Erol Karakoç'un son durumu nedir?

MÜGE ANLI - EROL KARAKOÇ KİMDİR?

Evli olan Erol Karakoç, sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Canlı yayında yaşananları anlatıyor.

EROL KARAKOÇ OLAYI NEDİR?

Sevgili tarafından dolandırıldığını söyleyen Erol Karakoç, 1 milyon 200 bin TL borca girdiğini açıklıyor.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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